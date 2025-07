Tuffi: ai Mondiali di Singapore il cosentino Tocci in finale nei 3 metri sincro con Marsiglia

Terza giornata dei tuffi nei Mondiali di Singapore. In scena le coppie sincro: trampolino da tre metri maschile e piattaforma da 10 femminile. L’Italia non è in gara dai 10 sincro donne (14 team nel preliminare); mentre nel trampolino maschile si presenta con l’artiglieria pesante. In scena Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, vice campioni del mondo a Doha 2024 e d’Europa ad Antalya 2025, quarti ai Giochi Olimpici di Parigi.

Gli azzurri - Giovanni Tocci, calabrese, 31 anni il prossimo 31 agosto, tesserato con Esercito e AQA Cosenza, allenato da Benedetta Molaioli; Lorenzo Marsaglia, romano, 29 anni a novembre, tesserato con Marina Militare e Aniene, allenato da sempre da Benedetta Molaioli - si piazzano nei preliminari all’ottavo posto e si qualificano dunque per la finale, in scena dalle 10 di oggi.