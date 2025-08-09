Applausi per il cosentino Giovanni Tocci, trionfatore agli Assoluti Estivi: oro dal trampolino da 1 metro

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Con una prestazione da 403,40 punti nel trampolino da 1 metro, il tuffatore cosentino Giovanni Tocci si è aggiudicato la medaglia d’oro ai Campionati Italiani Assoluti Estivi, portando in alto i colori della AQA Cosenza. Un successo che conferma il suo talento, la tecnica raffinata e la determinazione che lo rendono uno degli atleti più rappresentativi del panorama nazionale. «Applausi per Giovanni, orgoglio di Cosenza e dell’Italia dei tuffi», si legge nella nota diffusa al termine della gara.

