Il play-guardia calabrese Andrea Montemurro alla Pirossigeno Cosenza

Talento cristallino, fisico da categoria superiore e fame di crescere: Andrea Montemurro è pronto a dar battaglia sul parquet con la maglia della Pirossigeno Cosenza Basket! Classe 2008, play-guardia di 191 centimetri, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama cestistico calabrese. Dopo aver mosso i primi passi e fatto vedere grandi cose alla Micromega Cosenza, alla corte del presidente Eugenio Piro, Andrea ritrova tanti compagni di squadra dello scorso anno con la Micromega e in panchina coach Manu Gallo, pronto a guidarlo ancora nel campionato di DR1. L’obiettivo è quello di continuare a brillare, crescere in fretta e spiccare il volo verso il basket che conta, naturalmente con la maglia rossoblù.

La Pirossigeno scommette forte su di lui.

Nella stagione 2023/24 ha compiuto il salto di qualità: esordio e punti in Serie B Interregionale, nella Bim Bum Rende, dimostrando di poter competere tra i professionisti. Confermato in doppio tesseramento, con la Micromega, l’anno scorso, ha giocato in Divisione Regionale 1 chiudendo il torneo con 10 punti di media a partita e dimostrando una maturità tecnica superiore all’età. “Andrea incarna il prototipo del cestista moderno – spiega Fabio Lorenzi, DS della Pirossigeno –. Generoso, con un tiro da tre affidabile, capace di attaccare il ferro con decisione e difendere senza timori reverenziali. Sono certo che in DR1 sarà in grado di fornire più soluzioni a coach Gallo”.