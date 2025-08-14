Il Cosenza ingaggia l'attaccante Kevin Cannavò: arriva in prestito con diritto di riscatto

Nuovo arrivo in casa Cosenza. La società ha comunicato di aver acquisito dal Venezia i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Cannavò. L'attaccante, nato a Palermo il 9 febbraio del 2000, ha giocato con la Vis Pesaro nell'ultima stagione in Serie C. In carriera ha vestito le maglie anche di Lumezzane, Padova, Empoli e Palermo, tra Serie C e Serie B. Cannavò, che si trasferisce a Cosenza in prestito annuale con diritto di riscatto, sarà da subito a disposizione di mister Buscè.