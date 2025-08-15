Successo a Paola per il primo Torneo di Tennistavolo: spettacolo e integrazione al Palazzetto dello sport

Nel Palazzetto dello Sport si è svolto il primo Torneo di Tennistavolo Città di Paola, organizzato dall’atleta e dirigente del gruppo open Roberto Aita con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Paola. Alla manifestazione hanno partecipato circa 50 atleti. Il sindaco Roberto Perrotta ha dato il via a una competizione emozionante e incerta fino all’ultimo incontro. I partecipanti hanno dato vita a una giornata speciale all’insegna del divertimento, della socializzazione e dell’integrazione. Nel settore amatoriale ha vinto Dutto Leandro (Milano), al secondo posto si è classificata Aiello Melanie (Vibo Valentia) e al terzo posto, a pari merito, D’Acri Lorenzo (Luzzi) e Mammone Raffaele (Roma). Nel settore agonistico ha invece trionfato Gianfranco Zingone (Luzzi), mentre al secondo posto si è piazzato Antonio Mammone (Roma). Terzi, a pari merito, Fabio La Cava (Bagnara) e Francesco Piraino (Cosenza). Un arrivederci al 2026 con la seconda edizione.