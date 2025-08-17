Il Cosenza è ancora in rodaggio e va fuori dalla Coppa Italia. Il Monopoli va avanti

MONOPOLI-COSENZA 1-0
MARCATORE: 16’ st Tirelli.
MONOPOLI (3-5-2): Piana 6,5; Viteritti 6,5 Bizzotto 6 Piccinini 6; Valenti 6 Falzerano 6,5 (47’ st Scipioni sv) Battocchio 6 (29’ st Bordo 6) Calvano 5,5 (10’ st Greco 6) Imputato 6,5; Longo 5,5 (10’ st Fall 6) Bruschi 5,5 (10’ st Tirelli 7). A disp.: Albertazzi, Cucinotta, Rossi, Ronco, Lattanzi. All.: Colombo 6,5.
COSENZA (3-5-2): Vettorel 6; Cimino 5,5 D’Orazio 6, Caporale 6; Arioli 5,5 (24’ st Novello 5,5) Kouan 5,5 (1’ st Begheldo 6), Garritano 6 (24’ st Kourfalidis 6), Florenzi 6, Barone 5,5; Rizzo Pinna 5,5 (16’ st Cannavò 5,5) Mazzocchi 6 (31’ st Achour sv). A disp.: Pompei, Bonofiglio, Rocco, Silvestri, Ragone, Perricci, Roseti. All.: Buscè 6.
ARBITRO: Maresca di Napoli 6.
NOTE: Spettatori 1314 di cui 28 ospiti. Angoli 5–4. Recupero 3’ pt, 5’ st. AMMONITI: Arioli (C), Kouan (C), Cimino (C), D’Orazio (C), Battocchio (M), Imputato (M), Greco (M).
MONOPOLI - Termina immediatamente il percorso del Cosenza nella Coppa Italia di serie C. Al “Veneziani”, i silani – con il lutto al braccio per la morte di Padre Fedele e sostenuto da 28 tifosi – resistono un tempo contro il Monopoli, poi incassano il gol partita di Tirelli. L’1-0 bagna in maniera negativa il debutto di Buscè sulla panchina rossoblù. Il Cosenza, più pericoloso degli avversari nel primo tempo, devono rinforzare l’organico rapidamente. Fra una settimana, ancora in Puglia contro i biancoverdi, le sfide cominceranno a valere i tre punti.
Caricamento commenti
Commenta la notizia