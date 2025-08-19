Pirossigeno Cosenza Basket, ecco Simone Ginefra: leadership ed esperienza per la regia rossoblù

A convincere il regista a scegliere i colori rossoblù sono stati la serietà del progetto, la determinazione della dirigenza guidata dal patron Gaetano Piro e l’entusiasmo che anima l’intero ambiente rossoblù: “L’idea di costruire qualcosa di nuovo in un palazzetto straordinario come il PalaPirossigeno mi ha subito conquistato – ha dichiarato Ginefra –. Qui c’è voglia di fare le cose per bene, e io voglio contribuire riportando la squadra in Serie C e aiutando i giovani a crescere”. Convocato recentemente nella Nazionale Italiana Over 40, con cui ha partecipato agli Europei, Ginefra incarna il perfetto esempio di longevità sportiva: “La mentalità è tutto. Allenarsi con passione, affrontare le sfide con dedizione: questo voglio trasmettere ai giovani che giocheranno al mio fianco in DR1 e anche ai ragazzi della nostra cantera impegnati nei tornei Under”.

Dare equilibrio e trasmettere fiducia

Sul campo sarà il cervello della squadra, ma anche guida e punto di riferimento per i più giovani: “Un playmaker deve essere calmo, lucido, al servizio del gruppo. La mia missione è dare equilibrio e trasmettere fiducia. Senza fame e unità, non si vince. E noi vogliamo vincere. Per la Pirossigeno Cosenza – continua Ginefra – il mio approccio sarà: creare sinergie tra veterani e giovani, rituali di squadra che ci uniscano, e soprattutto far capire a tutti che qui non lottiamo solo per vincere partite, ma per qualcosa di più grande, per la nostra città e per lasciare un segno insieme. Crescere, lavorare sodo e puntare in alto in un campionato competitivo e ricco di insidie come quello di DR1”. Parola di Simone Ginefra.