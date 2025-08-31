Spezzano Sila, tutto pronto per il 2. Torneo Fitp “San Francesco di Paola”

Al via il 2° Torneo Fitp “San Francesco di Paola” – Città di Spezzano Sila, competizione di 4ª categoria maschile e femminile che si disputa sui campi del Tc Spezzano Sila.

L’evento registra una partecipazione significativa: 51 iscritti nel tabellone maschile e 6 atlete nel femminile, con giocatori compresi tra la classifica 4.1 e 4.NC. Un risultato che conferma l’interesse crescente per il tennis nella comunità locale.

Il torneo, patrocinato dal Comune di Spezzano della Sila, si svolge su un campo da gioco appena rinnovato con un restyling in resina, frutto di giorni di lavoro intenso e di un importante investimento economico.

Un impegno reso possibile grazie alla determinazione del presidente Massimo Rizzo, del maestro Biagio Pucci e dei soci Gianfranco Chiarelli, Ernesto Palumbo, Venanzio Polillo, nonché a Pasquale Curcio e Luigi Corrado che hanno voluto consegnare agli atleti e alla città un impianto moderno e funzionale.