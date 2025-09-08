Al via il Volleyball Tournament targato Us Acli Cosenza

Cosenza si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’autunno: il Volleyball Tournament 2025, promosso dall’Us Acli Cosenza. La manifestazione, inserita nel calendario degli eventi sportivi dell’anno, è aperta a squadre miste, femminili e maschili, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e la condivisione dei valori dello sport.

Iscrizioni entro il 12 ottobre

Le società e i gruppi interessati avranno tempo fino al 12 ottobre 2025 per formalizzare l’iscrizione. L’evento, che prevede partite dall’alto contenuto tecnico e di spettacolo, offrirà la possibilità a tutte le squadre di mettersi alla prova in un clima di sana competizione.

Informazioni utili

Per ricevere maggiori dettagli sul regolamento e sulle modalità di iscrizione è possibile contattare Piero al numero 347.0468676 o scrivere all’indirizzo [email protected].

Il torneo rappresenta un’occasione di aggregazione e di sport per tutti, con l’impegno di Us Acli nel promuovere attività inclusive e accessibili.