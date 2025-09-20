Trofeo Coni, a Spezzano Albanese lo stage per la selezione della delegazione calabrese

Domenica 21 settembre il Palazzetto dello Sport comunale di Spezzano Albanese ha ospitato lo stage di selezione per formare la delegazione che rappresenterà la Calabria al Trofeo Coni 2025, in programma dal 28 settembre al 1° ottobre a Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia.

L’incontro è stato aperto dal consigliere regionale Paolo Cucci, che ha rivolto un saluto ai partecipanti prima dell’avvio delle attività tecniche. La seduta è iniziata con esercizi di riscaldamento e schemi di base, proseguendo con lavori di regolarità, agilità e rapidità, fino ai test individuali condotti dai tecnici.

I convocati e i ringraziamenti

Soddisfatto il presidente del Comitato regionale Fitet Calabria, Pino Petralia, che ha elogiato il lavoro dei tecnici Corrado Mastroianni e Michele D’Amico e ringraziato gli sparring e gli atleti per l’impegno e la collaborazione.

Al termine dello stage sono stati ufficializzati i convocati:

Settore maschile: Giovanni Paolo D’Acri (A.s.d. Nuova Luzzi), Paolo Catania (A.s.d. Piscopio)