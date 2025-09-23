Il grande tennis arriva a Rende: ecco un 125 del circuito femminile

Le partite si giocheranno sui campi di terra rossa del centro sportivo, curati con standard da professionisti. L’arrivo del torneo coincide con un momento di forte crescita del tennis italiano, che negli ultimi anni ha visto emergere campioni come Sinner e tanti giovani talenti. Con gli Internazionali di Calabria il Chiappetta Sport Village apre le porte al tennis internazionale, rafforzando anche l’attività della scuola tennis, già molto frequentata.

Da lunedì 29 settembre il Chiappetta Sport Village di Rende accoglierà per la prima volta in Calabria un torneo WTA 125 femminile con un montepremi di 115 mila dollari. Saranno 32 le giocatrici in tabellone e 16 le coppie impegnate nel doppio. Le qualificazioni prenderanno il via domenica 28 settembre, in attesa delle sfide ufficiali. L’evento è patrocinato dal Comune di Rende .

Soddisfatta la famiglia Chiappetta, che fin dall’inizio ha puntato a fare del centro un punto di riferimento per lo sport in Calabria. Il torneo è sostenuto da Chiappetta Sport Village, FITP e Skoda Chiappetta, con la collaborazione di Elite Fitness e Preite srl. L’appuntamento con la stampa è fissato per venerdì 26 settembre alle ore 11 al Doppio Malto, all’interno del Chiappetta Sport Village.