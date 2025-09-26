Belmonte e Calderaro trionfano al 2° torneo Fitp “San Francesco di Paola” di Spezzano Sila

Si è concluso con grande partecipazione il 2° torneo Fitp “San Francesco di Paola – Città di Spezzano Sila”, riservato agli atleti di quarta categoria maschile e femminile.
Sul campo del Tc Spezzano Sila si sono sfidati ben 51 tennisti per il tabellone maschile e 6 tenniste per quello femminile, in un clima di sport e condivisione che ha coinvolto non solo gli atleti ma anche un pubblico caloroso.
Le finali del 14 settembre
La finale maschile ha visto fronteggiarsi Simone Belmonte e Luciano Limido: il giovane Belmonte si è imposto con un netto 7-5 6-0, conquistando il titolo.
Nel tabellone femminile, invece, la protagonista è stata la giovanissima Ortensia Calderaro, che ha superato con determinazione Michela Felicetti con il punteggio di 6-3 6-3, mostrando talento e grande promessa per il futuro.
Un successo condiviso
Alle finali, disputate il 14 settembre, ha assistito un pubblico numerosissimo. Tra le autorità presenti il Presidente Regionale Fitp Calabria, Massimiliano Andrea, l’assessore allo sport Gianluca Mendicino, il presidente del Consiglio Comunale di Spezzano Sila, Simone Castiglione, insieme ai rappresentanti degli sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.
Hanno preso parte alla giornata conclusiva anche i soci del circolo Gianfranco Chiarelli, Ernesto Palumbo, il maestro Biagio Pucci, il presidente Massimo Rizzo e diversi atleti locali, testimoniando l’importanza della manifestazione per la comunità sportiva spezzanese.
