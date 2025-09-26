Rende si prepara al grande evento tennistico, presentato il torneo 125: da lunedì al via il tabellone principale

Al Chiappetta Sport Village si curano gli ultimi dettagli. Il conto alla rovescia per l’inizio del WTA 125 ormai è scaduto. Domenica a partire dalle 10 del mattino i primi incontri di qualificazione. Da lunedì spazio al tabellone principale con l’inizio di un torneo che vedrà come protagoniste giocatrici che occupano posizioni di prestigio nel ranking mondiale. Saranno 32 le giocatrici che formeranno il tabellone principale degli “Internazionali di Calabria” con 16 coppie che invece parteciperanno al torneo di doppio. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione al Doppio Malto. Una location meravigliosa che si trova all’interno del circolo di tennis. Le istituzioni sono rappresentate dall’assessore alle Attività Produttive del Comune di Rende Veronica Stellato, dal sindaco di Cosenza Franz Caruso e dal rettore dell’Unical Nicola La Torre. Modera il tutto il giornalista Marcello Romanelli. Negli interventi istituzionali è stato messo in luce la grande importanza ad avere un torneo internazionale nella città di Rende per molteplici aspetti. Uno dei tanti è la crescita e l’attenzione per uno sport che è ritornato ad essere amato da tanti sportivi e curiosi grazie anche ai grandi risultati di un campione come Sinner, ma anche il tennis femminile sta facendo dei risultati clamorosi a livello mondiale. Lo sottolinea nelle sue parole calibrate il direttore degli Internazionali di Calabria Sergio Palmieri. Un direttore che è da tutti soprannominato “mister tennis”. Per i suoi trascorsi, per la sua esperienza e perché esser stato direttore per 26 anni direttore degli Internazionali di tennis di Roma non è cosa di poco conto. Le sue parole sulla struttura e su quello che ha trovato a Rende sono chiare: “Ho sentito in questa conferenza stampa parole di elogio di questa struttura. Sono parole meritate perché sinceramente non mi aspettavo cosi tanta bellezza…”. Un sogno che si è avverato quello della famiglia Chiappetta che da quando ha preso in gestione l’impianto sportivo comunale ,anno dopo anno, è cresciuto cosi tanto da renderlo il più bel giardino della Città di Rende. Ed è lo stesso presidente del Chiappetta Sport Village Egidio Chiappetta a confermare “ i nostri sforzi sono stati ripagati. Siamo orgogliosi di poter ospitare un torneo internazionale e ringrazio la Federazione per averci dato questo grande onore. Sono convinto che sarà una settimana fantastica nel condividere momenti di grande tennis”. Ma se questo torneo è arrivato a Rende e in Calabria un gran merito è da ascrivere a Joe Lappano che da consigliere nazionale della Federazione Tennis e Padel è riuscito a tessere una tela con pazienza e anche nelle sue parole non manca l’orgoglio di “avere qui a Rende giocatrici di livello mondiale, avere qui questo torneo è molto importante per tutto il movimento tennistico calabrese. E’ una prima volta che in Calabria c’è un Wta 125 e siamo tutti pronti ad iniziare questa settimana di grande tennis”. Le partite, fin da domenica, con le qualificazioni, saranno ad ingresso gratuito. Per i curiosi si consiglia, durante le partite, il massimo silenzio nel rispetto dei protagonisti di un evento sportivo che ha come montepremi finale 115 mila dollari.