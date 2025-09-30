Al via l'Atp 125 di Rende, avanza la testa di serie numero 1 Sherif

Sono terminati ufficialmente i due gironi di qualificazione durante la quale le giocatrici provenienti da tutto il mondo se ne sono date di santa ragione in partite equilibrate, tante di queste, finite al terzo set. Gia dalla giornata di ieri, gli sportivi, gli appassionati di tennis e i curiosi hanno percepito ,fin da subito, la qualità di un torneo che ha come direttore un uomo che ha fatto la storia del tennis. Sergio Palmieri, infatti, è garanzia di successo, esperienza e professionalità. Per 27 anni direttore degli internazionali di tennis di Roma Palmieri, manager di John McEnroe con la sua presenza a Rende mette la firma ad un torneo che per la prima volta approda in Calabria. Debutto con vittoria della testa di serie numero 1. L’egiziana Mayar Sherif ha avuto la meglio contro l’italiana Tatiana Pieri 6-2 6-3. L’ingresso a tutte le partite e’ gratuito.