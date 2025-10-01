Torneo Atp 125 a Rende: cade la beniamina del pubblico Trevisan, Abbagnato vince il derby

Al Chiappetta Sport Village al via la terza giornata di un torneo internazionale che è entrato nel cuore degli sportivi, dei curiosi e degli appassionati. Ogni mattina alle 10 puntuale iniziano i match su tre campi con il centrale che catalizza naturalmente le maggiori attenzioni, ma sfide equilibrate si sono viste anche sui campi 3-4. La macchina organizzativa del torneo più passano i giorni e più si avvicina alla perfezione. Nella giornata di ieri Martina Trevisan, l’ex numero uno d’Italia, maglia azzurra nella Boll Jean Cup, nonostante il grande tifo sul centrale, è uscita sconfitta contro la spagnola Bolsova. Un primo set giocato alla grande e perso solo al tie break non è bastato a consolare un pubblico desideroso di far andare avanti l’italiana che dopo anni di successi è rimasta nel cuore di molti appassionati di tennis. E per lei ci sono solo applausi dopo il secondo set perso 6/4. Niente da fare per l’altra italiana Chiesa, che cede alla forza dei colpi della testa di serie numero 6, Grabher con un punteggio di 6/3, 6/1. Il derby italiano tra Abbagnato e la Fossa Huergo è stato vinto dalla Abbagnato. E questa è stata la sorpresa della giornata, anche perché la vincitrice è attualmente numero 408 del ranking mondiale e batte la Fossa Huergo che è 119 della classifica Wta. Il risultato è netto, schiacciante per l’Abbagnale 6/1, 6/1. Nel serale (ogni sera non manca mai la partita delle 20.00 al centrale con ingresso gratutito) vittoria della Chwalińska contro l’ italiana Silvia Ambrosio (204 del ranking mondiale). Una partita molto bella, ma la polacca ,con una posizione mondiale più alta rispetto all’italiana (il suo ranking mondiale è numero 96), è riuscita con un 6/2, 6/4 a qualificarsi per il turno successivo. Questa mattina la ceca Bejilk ha ha avuto la meglio contro una Bolsova intensa ma troppo nervosa con il punteggio finale di 6/4, 6/3 chiuderà la sessione serale la nostra Nuria Brancaccio contro la canadese Carson Branstine. Di certo una partita da non perdere perché la canadese è data, ,dagli addetti ai lavori, tra le prime quattro finaliste di questo meraviglioso torneo.