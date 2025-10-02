Wta 125 a Rende, cade la testa di serie numero: Sherif eliminata da Zidansek

Sono continue le emozioni al Chiappetta Sport Village per un WTA 125 che entra nelle sue giornate più importanti. Sulla terra rossa del “ giardino più bello di Rende” la giornata di ieri ha regalato la sorpresa inaspettata. La testa di serie numero 1, l’egiziana Mayar Sherif (n. 98 del ranking) è stata battuta e eliminata dal torneo da Tamara Zidansek, numero 127 WTA. Con un punteggio anche abbastanza secco, è riuscita un due set (6/3, 6/4) a mandare a casa una Sherifmolto nervosa e fallosa. Ma veniamo alle italiane e ieri Anastasia Abbagnato (n. 453 WTA), promossa dalle qualificazioni, ha conquistato un posto nei quarti di finale vincendo il derby tricolore contro Aurora Zantedeschi (n. 223 WTA). Una partita molto bella e ricca di colpi di scena (6/4, 4/6, 6/3). La vittoria della 21ennepalermitana è stata molto importante per la sua carriera, anche perché, mai è andata cosi avanti in un torneo di questa categoria. E domani nei quarti incontrerà proprio Tamaza Zidansek e sarà sicuramente spettacolo perché Anastasia Abbagnato non molla una palla. La partita del serale ha regalato l’ultima notizia di una giornata intensa. L’italiana Nuria Brancaccio (n. 153 WTA) ha avuto la meglio contro la temibile e forte canadese Carson Branstine (N. 174 WTA). Un match equilibrato, ma che si è concluso in due set a favore dell’italiana: 7/6, 7/5. Oggi dalle 11.00 al via le restanti partite degli ottavi di finale.