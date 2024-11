Il femminicidio di Ilaria Sollazzo: la storia della 31enne di Scalea uccisa dall'ex ad Amore Criminale

La terza puntata di «Amore Criminale», in onda martedì 19 novembre alle 21.20 su Rai 3 e condotto da Veronica Pivetti, è dedicata alla storia di Ilaria Sollazzo, una ragazza di 31 anni uccisa a Scalea, in Calabria, dall’ex compagno.

Una donna forte e solare. Ilaria Sollazzo aveva frequentato l’indirizzo linguistico del Liceo scientifico di Scalea e si era poi laureata in Economia alla Luiss “Guido Carli” di Roma. A Scalea era molto conosciuta anche per il suo ruolo di catechista nella parrocchia guidata da don Michele Oliva. Prima di morire era entrata nel mondo della scuola ottenendo una cattedra da precaria nel Sostegno nel liceo scaleano “Metastasio”. La relazione con l’ex compagno, Antonio Russo, 25 anni all'epoca dei fatti, era durata poco più di un triennio. Dall’unione è nata una bambina che, al momento della tragedia, si trovava in compagnia dei nonni materni. Russo svolgeva le mansioni di vigilante per un istituto di vigilanza privata - “Metropol” - attivo nell’Alto Tirreno cosentino. La relazione di coppia si era interrotta ormai da alcuni mesi a causa - raccontano - della gelosia dell’uomo e di una sostanziale incompatibilità caratteriale. Ilaria alle colleghe docenti mostrava sempre con grande orgoglio e felicità la foto della figlioletta. Mai un cenno, invece, all’ex compagno: di lui, evidentemente, non aveva voglia di parlare.