La piccola Elena Sophia di Castrovillari anche nel cast di «Pesci piccoli»

L’abbiamo vista nei panni di Arianna, protagonista di «Crazy Baby Playground» (DeaJunior), prima sit-com italiana dedicata ai bambini, e in quelli di Flora, figlia della paleopatologa Costanza Maccallè in «Costanza», la fiction di Rai1 tratta dai romanzi della scrittrice messinese Alessia Gazzola. Oggi Elena Sophia Senise, 9 anni, cosentina di Castrovillari, è nel cast della seconda stagione di «Pesci piccoli», disponibile su Prime Video ed entrata di recente nella top ten delle serie italiane più viste. Nei nuovi episodi del telefilm del gruppo comico napoletano The Jackal, la piccola attrice interpreta Maya, figlia di Giulia (Federica Pagliaroli), l’ex fidanzata di Ciro (Ciro Priello), che si troverà a lavorare con lui nella Tree of us, agenzia di spettacolo trapiantata da Milano a Napoli.

«È una bambina molto intelligente – ci dice Elena Sophia – con occhi curiosi e un forte legame con i genitori. Inizialmente non si fida molto di Ciro, anche perché Giulia non ne parla in termini lusinghieri, ma riusciranno gradualmente a trovare un equilibrio che si trasformerà in amicizia. Lui esaudirà anche un suo desiderio, una promessa del padre, e il finale riserverà una bellissima sorpresa». Un’esperienza più che positiva grazie al clima creato dai protagonisti e dal regista Francesco Ebbasta (Francesco Capaldo), dei The Jackal, già dietro la macchina da presa di «Hanno ucciso l’Uomo Ragno».