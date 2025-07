Oggi a Linea Verde Sentieri mare e montagna, le due anime della Calabria. "Camper in viaggio" alla scoperta della Costa degli Dei

Il mare e la montagna, le due anime della Calabria: le attraversano Giulia Capocchi e Lino Zani - a piedi, ma anche in biciletta lungo le ciclovie che attraversano la regione - in "Linea Verde Sentieri", in onda oggi alle 12.30 su Rai 1. Lino Zani partirà dal lago Ampollino, un luogo incantevole circondato dalle montagne della Sila, e si dirigerà verso nord, toccando i tre grandi laghi della regione, tutelati dal Parco Nazionale della Sila, il primo parco nazionale istituito in Calabria. La sua avventura lo porterà a salire sulla vetta più alta della Sila, Monte Botte Donato, a quota 2000 metri di altezza. Durante il suo viaggio, Lino incontrerà anche una famiglia che ha scommesso sulla produzione di vino, impiantando la vigna più alta d’Europa. Il suo viaggio terminerà nel cuore dell’altopiano della Sila, dove resistono dei veri e propri monumenti viventi, i pini Larici, giganti della Sila che testimoniano la bellezza e la maestosità di questa regione. Giulia Capocchi, invece, percorrerà la ciclabile della Val di Neto, che dalla Sila arriva fino alle spiagge del mar Ionio. Prima tappa Caccuri, per poi visitare il castello di Santa Severina. Sosta successiva nel comune di Rocca di Neto, alla scoperta di un insediamento di grande valore storico, le grotte rupestri, abitate dalla preistoria al medioevo. Infine, l’arrivo sulla spiaggia nei pressi della foce del fiume Neto, all’interno di un’oasi protetta. La puntata è stata realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com, Regione Calabria - Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission. "Linea Verde Sentieri" è un programma di Lino Zani, Stefano Maria Gallo, Stefania Bove e di Marco Papola, Deborah Chiappini, Lucia Gramazio, Marta Santella. Produttore esecutivo Renata Pierangelini. Capo progetto Federica Giancola. Regia di Eleonora Niccoli.

Rai: Camper in viaggio su Rai1, tappa in Calabria

Nuova avventura per Alessia Mancini e Tinto nell’estate di Camper in viaggio, dal 21 al 25 luglio alle 11.30 su Rai 1. Questa volta i due conduttori arrivano in Calabria, alla scoperta della Costa degli dei, il tratto di costa della provincia di Vibo Valentia, così chiamata poiché secondo la leggenda la straordinaria bellezza naturalistica della zona spinse gli dei a sceglierla come loro dimora. Nella prima puntata, Alessia e Tinto accompagnati dai camperisti Eleonora e Damiano, faranno tappa a Tropea, la meta calabrese preferita dai turisti provenienti da ogni parte del mondo, conosciuta anche come la «perla del tirreno» per le sue acque cristalline e i panorami mozzafiato. Mentre Alessia si addentrerà tra i vicoli del borgo alla scoperta della storia e delle tradizioni, Tinto si tufferà nelle acque limpide della grotta dello scheletro, per poi rifocillarsi con alcuni assaggi di piatti della tradizione che vedono protagonista la cipolla rossa di tropea igp. La settimana proseguirà con i conduttori-viaggiatori in arrivo a Pizzo. Qui Alessia e Tinto si immergeranno nel mondo delle vecchie tonnare e della pesca del tonno, tra degustazioni, racconti dell’antica pratica della mattanza e nuove prospettive di pesca sostenibile. Alessia potrà poi finalmente compiere la "dolcissima» missione affidatale dal professore Broccoli: assaggiare il famoso tartufo di pizzo. Nei giorni successivi, trascorsi tra trekking, snorkeling, parasailing e danze popolari, Alessia si dirigerà alla volta di un’antica peschiera romana a largo di Briatico, mentre Tinto visiterà gli spazi ottocenteschi di un casale contadino realizzato in «bresta": mattoni ottenuti con l’impasto di sola terra e paglia. La settimana calabrese si concluderà a Capo Vaticano, il celebre promontorio che con le sue rocce imponenti raggiunge gli oltre 120 metri sopra il livello del mare. "Camper in viaggio» da una idea di Angelo Mellone e Marco Zampetti, conducono Tinto e Alessia Mancini con la partecipazione di Umberto Broccoli. Un programma di Giuseppe Raffo e di Andrea Caterini, Alessandra Curia, Valeria Botta, Francesco Lucibello, Angelica Marotta, Domenico Nucera, Isabella Perugini, Marta Saviane, Marco Zampetti. Capo progetto Ivano Servi, a cura di Valentina Loreto, Produttore esecutivo Alessandra Badioli e Alessandro Rossi. Regia di Ciro D’Aniello.