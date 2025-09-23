Paolo Marincolo incanta Italia’s Got Talent: il ballerino di Corigliano Rossano vola in finale con il Golden Buzzer

Serata da sogno per Paolo Marincolo, giovane danzatore originario di Corigliano-Rossano, che venerdì scorso ha illuminato il palco di Italia’s Got Talent, in onda su Disney+. Con una performance intensa e vibrante di emozioni, Paolo ha saputo trasmettere tutta la passione che lo lega alla danza e all’insegnamento, vissuti come strumenti per donare gioia e bellezza a chi lo guarda.

Quando ormai sembrava che il parere negativo di tre giudici avesse spento le sue speranze, è arrivata la svolta inattesa: Elettra Lamborghini ha scelto di premiarlo con il Golden Buzzer, ribaltando la situazione e regalando al pubblico un momento di grande commozione.

Grazie a questo riconoscimento, Marincolo ha ottenuto l’accesso diretto alla fase finale del programma, dimostrando come talento, impegno e sensibilità possano abbattere ogni barriera e trasformare i sogni in realtà.