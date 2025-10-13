Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
“Lo spaesato” Teo Mammucari ricomincia il suo viaggio da Fuscaldo, alla scoperta del segreto di sua maestà... la ‘nduja

È partito da Fuscaldo, nel Cosentino, il viaggio di Teo Mammucari nella seconda edizione di Lo Spaesato, il programma di Rai 2 che racconta l’Italia dei piccoli borghi con tono leggero e ironico. La prima tappa lo ha visto calarsi nella vita quotidiana del paese, tra sfide curiose, incontri e tradizioni locali.

Il conduttore si è confrontato con l’irresistibile — e piccantissima — ‘nduja calabrese, accettando la provocazione di un allevatore locale, e ha provato a vendere pizzette al peperoncino in un panificio del centro storico. Ha poi scoperto l’antica lingua occitana, ancora viva in alcune comunità della zona, e si è lasciato coinvolgere dalle leggende dei pescatori e dai protagonisti della tradizionale Festa dei Matti, condivisa con la vicina San Lucido.

Come in ogni episodio del format, la tappa si è conclusa con uno spettacolo comico nel teatro del paese, costruito sulle storie e sui personaggi incontrati durante il soggiorno.

In questa nuova edizione, Mammucari non cerca soltanto nuovi spunti per la sua comicità, ma anche un luogo in cui sentirsi a casa, dove — come lui stesso dice — «la vita scorre al ritmo delle stagioni e delle persone vere».

