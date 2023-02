Cosenza, il maestro Molinaro al Festival: "Grande esperienza, una rinascita per me"

Una bellissima esperienza. La terza per il maestro Tarcisio Molinaro, percussionista-timpanista che ha fatto parte dell'Orchestra del Festival di Sanremo. E proprio per il maestro cosentino del Coservatorio Sanremo ha avuto un valore speciale. Di rinascita.

Dalla banda musicale del suo paese (Marano Principato) al Festival di Sanremo, concretizzando quel progetto di vita che da sempre lo ha visto impegnato nello studio della musica. Collaborazioni con tantissimi artisti, lo scorso anno il secondo Festival. Poi la scoperta, improvvisa, tremenda. Di quelle che ti cambiano la vita. A raccontarlo proprio il maestro Molinaro. «Ho scoperto di avere un tumore al fianco, posso dire che lo scorso anno proprio su questo palco non ero solo ma avevo con me un compagno di viaggio ma di quelli che è meglio non incontrare. È cominciato un continuo peregrinare tra oncologi, radiologi, chirurghi, fino al viaggio a Padova per l’operazione». Adesso la fine dell’incubo e la rinascita: "È così che ho vissuto questo Festival. Ma sono anche concentrato sulla musica. Ci sono state canzoni davvero belle – continua Molinaro – . C'erano cantanti con una grande voce, ma che magari non hanno un gran testo o un grande arrangiamento. O viceversa".

© Riproduzione riservata