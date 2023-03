Cosenza, inflazione all'11% e generi alimentari alle stelle (+19%): “Spesa impossibile” VIDEO

Un +1% rispetto al dato nazionale (l'11% contro il 10%) che non desta troppe preoccupazioni. Se però si scende nel dettaglio, si scopre che, rispetto al resto d'Italia, i generi alimentari, a Cosenza, sono più cari del 5% (19% contro il 14%). La pandemia, la guerra e il costo della vita sempre più crescente hanno assestato un duro colpo dappertutto, ma nella città dei Bruzi ancor di più. “Impossibile fare la spesa a Cosenza”, sostengono i consumatori, “anche il cibo per gatti è aumentato del 30%: assurdo”. Gli fa eco un'altra utente: “Il budget settimanale per gli acquisti è stato ridimensionato di molto, anche perché alcuni prodotti da noi molto usati, come l'olio di semi per friggere, arrivano a costare tre volte in più rispetto al prezzo originario”. Anche fornitori e rider hanno avvertito... lo sbalzo: “Le richieste sono sempre di meno e siamo costretti ad arrangiarci anche noi. Non è un bel momento”.

