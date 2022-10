Primo e ultimo laureato della storia dell'Unical s'incontrano: “Sterile la polemica su Medicina”

La prima orma sul pianeta Unical appartiene a Sergio Chiatto, matricola numero 28 della storia dell'ateneo di Arcavacata, ma soprattutto laureato numero uno. Il primo a essere proclamato dottore nella storia dell'Università della Calabria. Al suo fianco, in quello che diventa un interessante e proficuo confronto generazionale, si avvicina il 22enne Alessandro Russo (matricola 209.453), ultimo a varcare la soglia della gloria, pochi giorni fa. Parlano tra di loro, si confessano. Da una parte c'è chi guarda indietro con l'orgoglio di chi “rifarebbe esattamente le stesse cose”, dall'altra la sicurezza di chi è giovane ma sa già il fatto proprio. Il racconto del passato per far sperare in futuro più rassicurante.

© Riproduzione riservata