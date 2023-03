Cosenza in campo a Frosinone con mille "lupi" al seguito VIDEO

Il Cosenza ha ritrovato l'entusiasmo. Dopo le vittorie interne contro Reggina e Spal, la squadra di Viali è in piena corsa per il raggiungimento dell'obiettivo salvezza. Anche i tifosi bruzi hanno ritrovato brio e vigore dopo le polemiche delle settimane scorse con il presidente Guarascio e l'attaccamento alla causa è stato ancora una volta dimostrato oggi pomeriggio con ben mille tifosi presenti sugli spalti dello "Stirpe" di Frosinone dove in questo momento il Cosenza sta giocando sul campo della capolista frusinate

