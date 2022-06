Costa all’Unical “promuove” il corso di laurea in Medicina

Il Centro sanitario dell’Unical e il corso di laurea in “Medicina e Tecnologie digitali” rappresentano un’eccellenza e un’opportunità. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ieri mattina, ha fatto visita alle «eccellenze» dell’Università della Calabria accompagnato dal prorettore Francesco Scarcello; il direttore del Centro sanitario e professore emerito Sebastiano Andò e il professor Marcello Maggiolini, coordinatore del corso di laurea in Medicina. Assente per motivi istituzionali il rettore Nicola Leone, impegnato infatti al Miur dove ha incontrato il ministro Maria Cristina Messa per discutere delle Università del Sud.

Il Centro sanitario svolge un ruolo centrale e di alta competenza nell’organizzazione ed erogazione di attività assistenziali e nella promozione di iniziative dedicate all’educazione, alla prevenzione e alla formazione in ambito sanitario, valorizzando l’intero patrimonio culturale tecnico-scientifico dell’ateneo. Il team, guidato dal professore Andò, ha fornito un contributo importantissimo al sistema sanitario provinciale nell’ambito dell’emergenza Covid e sono tanti i progetti, di respiro nazionale e internazionale, a cui sta lavorando.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata