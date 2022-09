Castrovillari, investita sul ponte Salerni: pensionata in ospedale

Investita sul ponte Achille Salerni a Castrovillari. Una donna di 74 anni, infatti, ieri mattina è stata soccorsa dai sanitari del vicino pronto Soccorso perché rimasta coinvolta in un sinistro stradale che ha mandato in tilt il traffico veicolare della città. Il Ponte Salerni, infatti, è la principale porta d'ingresso e uscita dal centro cittadino e nelle sue vicinanze sono presenti tre scuole. L

a donna, in particolare, per cause in corso di accertamento si trovava (intorno alle 12) sulla carreggiata del Ponte Salerni e non nella zona pedonale del Ponte. Il Piano stradale si trova a 100 metri dal Pronto Soccorso cittadino. I passanti hanno dato immediatamente l'allarme. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri della Compagnia di Castrovillari e i colleghi del Reparto Carabinieri Forestali. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. La donna, sottoposta ad esami strumentali, è stata presa in carico dai medici del Pronto Soccorso dell'ospedale Pasquale Ferrari e dei colleghi delle Unità operative. La prognosi verrà sciolta soltanto nelle prossime ore. Alla guida della vettura c'era un'altra donna che, chiaramente, è rimasta sconvolta e sotto choc.

