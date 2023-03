Cosenza dice addio all'imprenditore Renzo Caligiuri. Il sindaco: “Un galantuomo”

Il sindaco Franz Caruso ha espresso i sentimenti del più profondo cordoglio dopo aver appreso della scomparsa dell'imprenditore Renzo Caligiuri.

“Un galantuomo nel senso più pieno del termine– così lo ha definito il Sindaco Franz Caruso - dedito alla famiglia ed alle sue attività aziendali che ha seguito con grande competenza e senza risparmio di energie. Si è speso molto al tempo in cui, da presidente di Confagricoltura, seppe imprimere un nuovo corso al comparto dell'agroalimentare, gettando le basi per la crescita del settore. Renzo Caligiuri, infatti – ha aggiunto Franz Caruso - è stato uno degli imprenditori del suo ramo tra i più avveduti ed illuminati della regione. Si è sempre battuto per la qualità delle sue produzioni alle quali, precorrendo i tempi, ha saputo accompagnare adeguate operazioni di marketing ed indovinate campagne di comunicazione. In questo denotando una marcia in più ed una visione alquanto moderna, al passo coi tempi. In questo doloroso momento – ha concluso il sindaco Franz Caruso - giungano alla famiglia e alla figlia Fulvia, già parlamentare della Repubblica, le mie più sentite condoglianze, insieme a quelle di tutta l'Amministrazione comunale”.

