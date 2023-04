Strade colabrodo a Montalto Uffugo: si scatena l'indignazione dei cittadini

A Montalto Uffugo troppe buche per le strade. Le segnalazioni dei residenti e degli automobilisti si susseguono di giorno in giorno tra rabbia, indignazione e preoccupazione per le condizioni in cui versano sia le arterie viarie principali che quelle secondarie. In molte strade, infatti, il dissesto del manto stradale si è trasformato in delle vere e proprie voragini, a seguito delle forti piogge che in questo periodo si sono abbattute sul territorio in modo incessante.

Voragini che sono diventate una parte di arredo urbano, oltre che un pericolo per automobilisti e pedoni, costretti a schivarle facendo uno slalom tra le altre buche presenti. I cittadini si professano stanchi di fare i conti con i molti disagi che una carreggiata ricolma di buca arreca a chi la transita. Sono stanchi anche di dover fare i conti, nel vero senso della parola, con i danni economici che subiscono le proprie autovetture. Per non parlare, poi, della preoccupazione che aumenta per il pericolo a cui è soggetta l’incolumità delle persone e del rischio di incidenti che cresce su strade dove già la loro pericolosità è ben nota.

