Corigliano Rossano pronta a votare, Stasi-Straface allo sprint TUTTE LE LISTE

La maratona della campagna elettorale è giunta ai titoli di coda. Si chiude a mezzanotte e già domani la città, a partire dalle 15, si potrà recare nei seggi per votare . Un confronto che volge al termine con gli ultimi appelli dei due candidati a sindaco: Flavio Stasi , sindaco uscente di Corigliano Rossano , e Pasqualina Straface , consigliera regionale e già sindaco dal 2009 al 2011 dell’allora comune autonomo di Corigliano. Una campagna elettorale tranquilla dal punto di vista dell’ordine pubblico, che ha registrato, però, toni aspri durante i comizi, senza risparmio di energie ed esclusioni di colpi proibiti tra i due candidati. E non sono mancati i riferimenti personali con stoccate dai palchi anche da figure istituzionali sovracomunali. Stasi ha rivolto l’appello ai cittadini per nuovo mandato che gli consenta di continuare nell’opera intrapresa 5 anni fa, fatta di trasparenza, per proseguire nell’attività di una città libera. La Straface ha chiesto il passaporto per cambiare dando un impulso nuovo alla città elencando i progetti della sua parte politica ed invocando la realizzazione della filiera istituzionale presente negli altri enti sovracomunali e al Governo.

L’avversaria del sindaco uscente è, dunque, la consigliera regionale Pasqualina Straface che ha mandato in acqua la sua barca nuova alla presenza del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che dal palco si è rivelato autentico trascinatore rendendo noto alla città di aver voluto e sollecitato personalmente la candidatura della Straface, tra i suoi principali collaboratori. L’aspirante sindaca è anche lei sostenuta da 8 liste con partiti tradizionali di centrodestra e movimenti civici. A spingere per la Straface saranno: Forza Italia, Fdi con 2 liste, una con il simbolo e l’altra in un contenitore civico denominato “Città Futura – Noi Moderati”, e poi, “Civico e Popolare per una Città Viva” formata da esponenti del movimento e da dirigenti del partito di Italia Viva, “Uniti per Corigliano Rossano”, “Movimento per il Territorio”, Lega Salvini e Azione. Nelle liste collegate, a parte la consigliera comunale de “il coraggio di Cambiare l’Italia, Adele Olivo, attuale assessore provinciale, candidata con Fratelli d’Italia, non vi sono altri consiglieri comunali uscenti. Soprattutto i cinque rappresentanti di Azione e quello della Lega hanno preferito riproporsi. Tra i principali aspetti negativi, secondo la coalizione di Pasqualina Straface, la questione dei debiti per bollette non pagate da parte del Municipio, un’ombra sulla giunta uscente. La Straface ha più volte ribadito l’intenzione di rivalutare il Porto nel rispetto delle attività di pesca, crocieristica e commercio. Ha annunciato che, come riferimento internazionale, che produrrà grandi benefici in termini di immagine e di ricchezza, punterà alla realizzazione del lungomare più lungo del mondo, mentre si occuperà della riqualificazione delle contrade, che, oggi, sarebbero degradate ed abbandonate, e dei centri storici, mentre ha sottolineato che si dedicherà all’ascolto delle imprese e degli operatori economici e dei commercianti.