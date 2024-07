Festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine a Marano Marchesato

Oltre alle celebrazioni religiose, il programma comprende una serie di eventi musicali e di intrattenimento per coinvolgere tutta la comunità:

Fino al 21 luglio 2024, la comunità di Marano Marchesato si riunirà per celebrare i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine , un evento annuale di grande importanza sia religiosa che culturale. Le celebrazioni sono organizzate dall'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano e prevedono un ricco programma di eventi religiosi, musicali e ricreativi.

Martedì 16 luglio, ore 21:00: Omaggio musicale in chiesa a cura dell'Associazione "Cultura in voce APS".

Mercoledì 17 luglio, ore 21:00: Serata dedicata ai bambini, animata da K-Eventi e con la partecipazione di Pascal Slava.

Giovedì 18 luglio, ore 21:00: Momento di fraternità.

Venerdì 19 luglio, ore 21:30: Esibizione della cover band ufficiale Opera Prima Pooh.

Sabato 20 luglio, ore 21:30: Spettacolo musicale Acapulco Show.

Domenica 21 luglio: Gran finale con The Italian BEE GEES alle 21:30, seguito dal sorteggio della riffa e dallo spettacolo pirotecnico alle 23:30.

Sponsorizzazioni e collaborazioni

L'evento è supportato da numerosi sponsor locali, tra cui Pixel Tek, Big Mat, Ve.Bar, Ritacca Arredo Bar, Da Manu e molti altri, che contribuiscono alla riuscita della festa. Inoltre, la comunità è invitata a offrire il proprio sostegno attraverso donazioni rivolgendosi al parroco o ai collaboratori parrocchiali.

I festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine rappresentano un momento di grande unità e partecipazione per la comunità di Marano Marchesato. Con un programma che spazia tra il sacro e il profano, queste celebrazioni offrono l'opportunità di vivere intensamente la fede, la cultura e la tradizione locale. Non resta che partecipare e godere di questi giorni di festa, all'insegna della devozione e del divertimento.