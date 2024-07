Misterioso incidente stradale a Corigliano, finisce contro il guardrail e si dilegua nel nulla

Incidente stradale con mistero. Un piccolo giallo dell'estate è andato in scena nella tarda mattinata di ieri lungo la strada provinciale che attraversa la località di Thurio e si ricollega alla statale 106 nell’area urbana di Corigliano. Per quanto si apprende, un'auto, una Mazda di colore grigio, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada, andando a sbattere contro il guardrail e finendo in una cunetta. Ingenti i danni al mezzo, per come si è subito intuito una volta che i soccorsi sono giunti sul posto. L'intera parte anteriore distrutta, come anche la portiera del lato passeggero. La preoccupazione immediata, ovviamente, per i soccorritori è stata quella di andare a verificare le condizioni del conducente, ma è proprio a questo punto che si apre il giallo e il mistero si infittisce. All'interno dell'abitacolo non è stato trovato nessuno. Neanche le ricerche nelle immediate vicinanze dell'incidente hanno sortito alcun effetto. Infatti intorno al mezzo o comunque nel perimetro della zona del sinistro, non vi era traccia di nessuno. Una situazione surreale che ha lasciato piuttosto interdetti sia i vigili del fuoco della distaccamento di Corigliano Rossano nonché i carabinieri della stazione di Corigliano, tra i primi ad arrivare per prestare aiuto. Sul posto chiamati ad intervenire anche i sanitari del servizio di emergenza del 118 che però una volta informati della assoluta mancanza di feriti, hanno fatto prontamente rientro nella propria base operativa lasciata sguarnita. Sembra inoltre che, da una prima ricostruzione, l'incidente si sia verificato in maniera autonoma e che nessun altro mezzo sia rimasto coinvolto.