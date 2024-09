Camigliatello, si perdono cercando funghi nei boschi: ritrovati e soccorsi a Fago del Soldato

I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cosenza del distaccamento di San Giovanni in Fiore (CS) sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per raggiungere 2 persone, P. L. e M. L. rispettivamente di 53 e 47 anni che si sono perse nei boschi di Fago del Soldato (Camigliatello Silano)

Non riuscendo a ritrovare il sentiero hanno chiamato il Nue, numero unico per le emergenze, 112. La squadra dei Vigili del Fuoco hanno raggiunto i malcapitati grazie alle coordinate fornite dalla chiamata. Al momento del ritrovamento, entrambi non riportavano problemi di tipo sanitario. Una volta constatate le buone condizioni di salute venivano accompagnati fino all'auto.