Associazione mafiosa ed estorsione, blitz dei carabinieri nella Sibaritide contro le cosche Abbruzzese e Forastefano I NOMI

Blitz antimafia dei carabinieri nella Sibaritide. I militari dell'Arma hanno eseguito misure cautelari emesse dal Gip distrettuale di Catanzaro su richiesta dei pubblici ministeri della Dda diretti da Salvatore Curcio. Tra le persone coinvolte nell'indagine figurano Nicola Abbruzzese detto "semiasse" personaggio di rilievo dell'omonimo clan di Cassano, la moglie, Finizia Pepe, Pasquale Forastefano dell'omonima consorteria sibarita, Marco Abbruzzese e Francesco Faillace. Le accuse contestate a diverso titolo sono l'associazione mafiosa e l'estorsione.

L'operazione

Nelle prime ore della mattina del 9 maggio, in provincia di Cosenza, a Cuneo e Parma, è stata data esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro nei confronti di 5 indagati, 4 dei quali destinatari di custodia in carcere e un divieto di dimora nella regione Calabria, sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati nei loro confronti, di associazione di tipo mafioso e tentata estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità di agevolazione mafiosa.