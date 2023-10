Il Cosenza inciampa a Marassi. La Samp risorge con Borini, 2-0

A Marassi si ferma la corsa del Cosenza. I rossoblù, dopo due vittorie consecutive prima della sosta, piegano la testa al cospetto della Sampdoria, fino ad oggi sempre perdente in casa. I blucerchiati dovevano fare pace con i propri tifosi e ci sono riusciti segnando due volte nel secondo tempo.

Tutino si è fatto vivo dalle parti di Stankovic poco prima del quarto d’ora, al termine di una ripartenza fulminea di Marras. La Sampdoria, concentrata e determinata, ha risposto al 23’ con Vieira. Il centrocampista ha vinto un rimpallo e calciato sul primo palo, Micai ha bloccato a terra. Il portiere rossoblù, impreciso in un paio di rinvii, si è confermato invece attento pure sul tentativo di Borini dal lato destro dell’area di rigore. Nel finale, il tacco di Venturi sull’angolo di Calò, deviato da un doriano, è sfilato sull’esterno della rete. Nel recupero però la Samp di Pirlo ha messo i brividi con la traversa di Borini successiva ad una punizione di Verre, che ha trovato distratta la retroguardia di Caserta.

Il secondo tempo si è aperto con il colpo di testa di Forte sul piazzato di Calò; Stankovic ha respinto lateralmente. A colpire però è stata soltanto la Sampdoria. I blucerchiati, al 17’, hanno siglato l’1-0 su rigore con Borini (fallo concesso per un intervento di Marras su Verre). L’attaccante ex Roma e Milan ha raddoppiato al 37’ risolvendo un’azione confusa in area cosentina in seguito ad un corner.

La squadra di Caserta è rimasta al quinto posto ma non è riuscita a staccare il Como. Le prime sono ora più lontane e le altre ad un tiro di schioppo. Sabato prossimo, a La Spezia, si presenta l’occasione per riaccendere i motori.

RETI: 16' st (rig), 37' st Borini.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Stankovic 7; Depaoli 6, Ghilardi 6, Gonzalez 6, Barreca 5.5 (24' st Giordano 6); Girelli 5.5 (18' st Kasami 6), Yepes 5.5 (43' st Ricci sv), Vieira 6; Verre 5.5 (18' st Pedrola 6); Esposito 5.5, Borini 7.5 (43' st Askildsen sv). In panchina: Ravaglia, Panada, Buyla, Porzi, Delle Monache, La Gumina, De Luca. Allenatore: Pirlo 6

COSENZA (4-2-3-1): Micai 6.5; Rispoli 6 (43' st Crespi sv), Meroni 6, Venturi 6, D’Orazio 6 (32' st Fontanarosa sv); Calò 6, Praszelik 5.5 (24' st Viviani 6); Marras 5.5 (24' st Canotto 5.5), Tutino 5.5, Mazzocchi 5 (32' st Florenzi sv); Forte 5. In panchina: Lai, Marson, Martino, Sgarbi, Voca, Zuccon, Arioli. Allenatore: Caserta 5.5 ARBITRO: Colombo di Como 5.5

NOTE: spettatori circa 20mila con circa 1000 tifosi del Cosenza. Ammoniti Marras, Depaoli, D’Orazio, Vieira, Verre, Praszelik, Pirlo, Florenzi, Viviani. Angoli 4-4. Recupero: 3'; 8'.