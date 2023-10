Il Cosenza riceve l’abbraccio dei tifosi

Il Cosenza cerca il sostegno dei suoi tifosi all’alba di un mese cruciale per il prosieguo della stagione. E lo fa attraverso l’allenamento a porte aperte di oggi. I rossoblù affronteranno sabato la Feralpisalò (dalle 10 di stamattina sarà attiva la prevendita) e giungeranno alla sosta con la seconda partita casalinga consecutiva, contro la Reggiana. Dopo la pausa per le nazionali, i rossoblù chiuderanno il mese di novembre con il Catanzaro. Tre match e nove punti in palio. Per rilanciarsi i silani dovranno conquistarne quanti più possibile, potendo contare su un calendario che nella prossima fase vedrà gli uomini di Caserta impegnati solo una volta lontani dal “Marulla” ma in una trasferta agevole dal punto di vista logistico, poiché all’interno dei confini regionali. Pertanto, i silani potranno sfruttare un minore dispendio di energie e questo pomeriggio, al centro sportivo “Real Cosenza”, alle 15, accoglieranno i propri sostenitori per ricevere un utile incoraggiamento.

Ripresa. La comitiva bruzia, intanto, è tornata già ieri al lavoro per pensare alla gara contro la Feralpi, reduce da quattro partite senza vittorie e, soprattutto, dalla pesante sconfitta del “Garilli” di Piacenza contro la Reggiana. Nella seduta di ripresa è tornato a lavorare con il resto dei compagni il terzino sinistro Dario La Vardera. Ha continuato a seguire un lavoro individuale personalizzato invece Baldovino Cimino, che deve fare ancora i conti con l’infortunio muscolare rimediato durante la sfida con il Lecco dello scorso 7 ottobre.

Nodi. Nel prossimo incontro si preannunciano vari cambi rispetto al confronto con la compagine di Massimiliano Alvini. Caserta ha operato un largo turnover contro gli spezzini. Cinque elementi cambiati rispetto al precedente impegno contro la Sampdoria ma, adesso, contro i lombardi di Zaffaroni dovrebbe tornare sui propri passi e ricorrere al Cosenza che in questo momento dà maggiori garanzie.

Spezzare il digiuno di vittorie inanellato nelle ultime due diventa fondamentali per evitare ripercussioni psicologiche e far registrare i primi mugugni di una piazza sempre altamente esigente nei confronti dei suoi beniamini.

Alla luce di ciò, possibile rivedere Tutino e Mazzocchi nella formazione iniziale, considerato pure il fatto che Canotto ha sprecato la sua opportunità ma potrebbe tornare utile alla causa a gara in corso, specie se i silani dovessero porsi in una condizione di vantaggio, costringendo gli avversari ad aprirsi per tentare di rientrare in partita.

Ad essere escluso, per lasciare spazio all’attaccante napoletano, invece, potrebbe essere Idriz Voca, salvo il caso in cui l’allenatore reggino non dovesse decidere di schierarlo in mediana accanto a Calò. Su quella linea del campo però in questo momento il polacco di proprietà dell’Hellas Verona Mateusz Praszelik si sta ritagliando una considerazione importante a suon di prestazioni positive.

Il centrocampista kosovaro, tuttavia, ha ritrovato un posto da titolare al “Picco” ma nelle gare casalinghe, quantomeno in quelle contro rivali sulla carta di minore portata, Caserta potrebbe proseguire sulla strada tracciata fin qui, dando priorità agli uomini di maggiori qualità presenti nel reparto offensivo. La presenza del calciatore ex Lucerna e Ankaragucu tornerà comunque molto utile lontano da casa.

Nel tentativo di incastrare tutte le pedine per avere una rosa performante in ogni singolo, occhio a Zuccon e Florenzi. Il 2003 giunto in estate in prestito dall’Atalanta non si vede dal 22 settembre, giorno in cui si è infortunato al “Barbera” mentre il sardo non è mai sceso titolare fin qui.