Cosenza, interrompere la mini astinenza da gol

Duecentoventi minuti di astinenza e adesso la possibilità di interrompere il digiuno realizzativo contro la formazione che fino a questo momento ha espresso i numeri peggiori in questa Serie B. Per il Cosenza, in vista del match del “Marulla” contro la Feralpisalò”, si configura una ghiotta opportunità per riprendere i fili interrotti.

A cominciare da quello con il gol, mancato per intero nei confronti con Sampdoria e Spezia ed assente negli ultimi quaranta minuti della sfida con il Lecco. I silani possono aggiornare la casella dei gol realizzati, a distanza di quasi un mese, contro la peggior difesa del torneo cadetto. I “Leoni” hanno incassato ventidue marcature in undici giornate. Una media di due a partita che lascia ben sperare.

Ogni gara però fa storia a sé e di questo il gruppo di Caserta è pienamente consapevole, specie se i rivali occupano l’ultima posizione in graduatoria e per questo motivo giungeranno ai piedi della Sila con il chiaro obiettivo di siglare la seconda vittoria in B per migliorare la propria condizione.

I verdeblù, peraltro, hanno anche la voce peggiore per ciò che concerne le reti realizzate: appena cinque. Tutte circostanze che possono indurre a credere di avere vita facile. Una credenza che i rossoblù dovranno mettere da parte, facendosi trovare pronti all’appuntamento, proprio come avvenne contro il Lecco, liquidato ben prima del fischio finale.

Vecchie conoscenze. Nel confronto con la Feralpisalò, sono varie le vecchie conoscenze dei tifosi del Cosenza che si affacceranno dal tunnel degli spogliatoi. Sembrano minime o pari a zero quelle di ritrovarsi contro Michele Camporese. Il centrale toscano da vari giorni sta svolgendo lavoro differenziato e dunque dovrebbe saltare la trasferta.

La lista degli elementi con trascorsi nel Cosenza rimane comunque molto lunga. Sono infatti altri cinque gli ex con cui D’Orazio e compagni dovranno fare i conti. La lista è guidata da Andrea La Mantia. L’attaccante di Marino è stato corteggiato dai Lupi pure nel corso della scorsa estate. Alla fine però l’assalto più concreto lo ha mosso per lui il direttore sportivo Andrea Ferretti che è riuscito a regalarlo alla Feralpi. Nella stagione 2015/16, in cui ha vestito la maglia silana, l’ex Lecce ha firmato 14 gol tra Serie C e Coppa Italia.

Ovviamente ci sarà anche Marco Zaffaroni, tecnico che Goretti scelse per il suo progetto dopo la sparizione del Chievo Verona. L’allenatore di Saronno, tuttavia, fu silurato a dicembre, in seguito alla sconfitta interna contro la Cremonese.

Ci saranno poi Luca Fiordilino – anche lui vicino al ritorno al Cosenza a gennaio, salvo poi preferire la destinazione Sudtirol – e Karlo Butic, uno dei primi colpi dell’era Gemmi ma poi ceduto a gennaio contribuendo alla storica promozione del club lombardo. L’ultimo ex è Federico Orlandi, che in riva al Crati è stato prima secondo portiere (alle spalle di Frattali) poi preparatore dei numeri uno durante la gestione firmata Roberto Cappellacci e poi ancora con Giorgio Roselli e Stefano De Angelis.