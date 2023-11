Il Cosenza rimette Calò nel motore. Resta il ballottaggio sulla fascia destra tra Fontanarosa e Martino

Caserta cambia registro per la sfida contro la Feralpisalò. Il Cosenza che sfiderà al “Marulla” la squadra lombarda ripartirà da almeno due novità di formazione nell’undici. Assente sicuro, infatti, il capitano Tommaso D’Orazio, squalificato in settimana dopo aver visto il quinto giallo di questo campionato. Oltre a lui, poi, non ci sarà Mattia Viviani, che in questi giorni ha lavorato a parte. La terza maglia che cambierà padrone con quasi ogni probabilità riguarderà il reparto offensivo perché Tutino scalpita per interrompere il suo periodo d’astinenza. Le scelte dell’allenatore reggino, tuttavia, potrebbero riservare altre sorprese, come avvenuto al “Picco”.

Appare certo il rientro di Giacomo Calò, metronomo della mediana silana. Fontanarosa e Martino si contendono invece una casacca per occupare il ruolo di terzino sinistro. Nel caso in cui dovesse spuntarla il primo, il modenese potrebbe comunque essere confermato a destra. Altrimenti, complice l’assenza di Cimino, toccherà a Rispoli giocare su quel lato del terreno di gioco.

Lato estetico. Non hanno certamente un valore tangibile ma il Cosenza, nel frattempo, continua a fare incetta di premi sui social. La società silana, sempre supportata dai suoi tifosi, negli scorsi giorni si è aggiudicata a suon di commenti il contest “Machenesanno’s Cup” della popolare pagina “Serie A - Operazione Nostalgia”. Poche ore più tardi, è stata la Lega di B a celebrare i rossoblù. Il gol più bello del mese di ottobre del campionato cadetto è quello di Manuel Marras contro il Lecco: una sforbiciata al volo sul cross di Gennaro Tutino. Erano in gara pure la marcatura di Reca al Palermo e di Bernabé all’Ascoli. In tre mesi di campionato, i silani si sono fin qui sempre aggiudicati il premio. Ad agosto è toccato ad Arioli (rete all’Ascoli) mentre a settembre la “perla” premiata è stata quella di Luigi Canotto nella sfida del “Barbera” con il Palermo”. Novembre è appena cominciato, in riva al Crati preparano nuove meraviglie? Zaffaroni e i suoi sono avvisati.

Rifinitura. Questa mattina è previsto l’ultimo allenamento prima della sfida di domani pomeriggio contro la Feralpisalò. Il gruppo rossoblù ieri si è allenato nel pomeriggio al “Del Morgine”. Seduta caratterizzata da esercitazioni sulla costruzione della manovra e conclusioni da cross. Prima della rifinitura, intorno alle 10, Fabio Caserta si presenterà in conferenza stampa per sviluppare i temi della gara contro la formazione gardesana dei tanti ex. La società di via degli Stadi, nella giornata di ieri – come già anticipato lo scorso 25 ottobre al momento del lancio dell’iniziativa ideata dal responsabile dell’area marketing Emanuele Del Duca – ha fatto sapere che è scaduto il termine per acquistare il titolo per il “Walkabout rossoblù” che si terrà domani in occasione del match interno contro i Leoni. Fino a mercoledì alle 21 sarà attiva adesso l’iniziativa per la partita con la Reggiana di sabato 11 novembre.