Tutino dice sì alla sua Arianna: il matrimonio dell'attaccante del Cosenza che si è sposato in Comune FOTO

Fiori d'arancio per l'attaccante rossoblù Gennaro Tutino. Il giocatore più rappresentativo del Cosenza ha detto sì alla sua Arianna nella sede di Palazzo dei Bruzi. In attesa di capire come andrà il derby di domenica contro il Catanzaro, Tutino ha segnato un gol... speciale, alla presenza dei compagni di squadra. Il club rossoblù ha celebrato l'evento, annunciandone... un altro. "Il nostro Gennaro ha detto sì. Alla sua Arianna, compagna di una vita, e anche a Cosenza, avendo voluto sposarsi in città. Dal presidente Guarascio, dalla Società e da tutto l’ambiente speciali felicitazioni ai neo sposi, e alla piccola Benedetta, che presto avrà un fratellino".