Cosenza, ora è il momento di reagire

Dopo il serrato confronto di domenica mattina voluto da Roberto Gemmi, ieri pomeriggio il Cosenza è tornato a lavorare per preparare la trasferta di Cittadella. Sabato pomeriggio, i rossoblù hanno il compito di riscattare le ultime due sconfitte per non pregiudicare quanto fatto in precedenza. La vittoria del Lecco nella giornata di domenica ha risucchiato i silani in una situazione meno florida rispetto a prima. A questo punto, per il gruppo silano diventa imprescindibile uscire dalla spirale negativa per rilanciare la stagione.

Ieri, intanto, alla ripresa, ha continuato a lavorare a parte Mattia Viviani, assente ormai da oltre un mese. Non si è allenato invece Pietro Martino. Il laterale destro modenese è stato vittima di un attacco influenzale: Caserta conta di recuperarlo per le prossime sessioni. Out anche Luigi Canotto, che si è sottoposto ad esami strumentali, i quali hanno rilevato la presenza di uno stiramento. Il club di via degli Stadi non ha offerto dettagli sul grado dell’infortunio, tuttavia, il giocatore salterà certamente il match con il Cittadella. Le sue condizioni saranno monitorate costantemente, possibile stop di 14-20 giorni.

Rilancio Zuccon Contro i veneti non ci sarà neppure Giacomo Calò. Il centrocampista triestino è stato espulso (rosso diretto) per una parola di troppo all’arbitro Perenzoni e oggi il giudice sportivo certificherà la sua squalifica. Il playmaker rischia da una a tre giornate di stop. L’assenza dell’ex Benevento, “costringerà” Caserta a rispolverare Federico Zuccon.

Il centrocampista genovese aspetta la sua chance dopo l’infortunio di fine settembre con il Palermo. Il calciatore classe 2003 di proprietà dell’Atalanta da quella sera non è più stato titolare. Neppure contro il Ternana ha trovato un posto nell’undici di partenza. L’assenza contemporanea di Calò e Viviani gli spalancherà adesso una grande occasione per rilanciare la sua candidatura tra i titolari. Al “Tombolato”, dunque, sarà un Cosenza giovane e sperimentale nella zona nevralgica: Praszelik e Zuccon sommano 43 anni e 28 presenze complessive in serie B in due, ma – soprattutto – sono coincisi sul terreno di gioco soltanto per 17 minuti più recupero contro il Sudtirol.

In quattro occasioni, invece, l’uno ha lasciato il posto all’altro: l’italiano ha fatto largo al polacco contro Ascoli e Modena, il 23enne di Raciborz ha invece ceduto il suo posto al ligure contro Reggiana e Catanzaro. I due potrebbero ricevere il sostegno di Idriz Voca, in qualità di trequartista oppure come mezzala in un 4-3-3 all’interno del quale Zuccon ricoprirebbe il ruolo di interno opposto e Praszelik quello di vertice basso. Quest’ultimo, nella stagione in corso, è maggiormente coinvolto dal gioco anche nell’uscita dal basso dei silani.

Torneo di Natale Tra i sessantasei convocati del ct dell’Italia Under 15 Enrico Battisti figura Manuel Bartucci. Il centrocampista classe 2009 del Cosenza di Pierantonio Tortelli è stato convocato per l’appuntamento del Centro Tecnico Federale di Coverciano. La classica manifestazione si terrà quest’anno da venerdì 8 a domenica 10. I sessantasei elementi saranno suddivisi in tre squadre da 22. Nel precedente stage di Catanzaro, rivolto ai giovani appartenenti alle società dell’area sud, erano stati convocati pure i difensori Alessandro Brusco e Giuseppe Cuconato.