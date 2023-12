Cosenza, emergenza centrocampo: spazio a Zuccon

Doppia seduta di allenamento in casa Cosenza. La squadra ha svolto lavoro tattico (concentrato sul reparto offensivo) e palestra in mattinata, e un’esercitazione attacco contro difesa nel pomeriggio.

L’allenatore Fabio Caserta sente un po’ la pressione dopo la doppia sconfitta consecutiva, 2-0 nel derby del “Ceravolo” contro il Catanzaro e nella gara interna con la Ternana che si è imposta al “Marulla” per 1-3. La situazione non è delle migliori dal punto di vista psicologico, ma nemmeno riguardo gli uomini che saranno a disposizione del tecnico di Melito Porto Salvo. Pietro Martino è influenzato, ma dovrebbe essere recuperato senza molti patemi, mentre chi certamente mancherà in Veneto sarà Mattia Viviani, ormai fermo da oltre un mese. Entrambi hanno svolto lavoro differenziato.

A centrocampo situazione di emergenza in quanto Giacomo Calò è stato squalificato per due partite, a causa dell’espulsione rimediata nell’ultimo quarto della gara interna persa contro la Ternana, per un’espulsione ingiuriosa rivolta al direttore di gara. La decisione del giudice sportivo era nell’aria, ma adesso non sarà facile ridisegnare la squadra al “Tombolato” senza una delle pedine più importanti.

La necessità dovrebbe portare l’allenatore ex Benevento a rispolverare Federico Zuccon nella mediana. Proprio insieme al ventiseienne ex Genoa, il classe 2003 scuola Atalanta aveva formato, a inizio stagione, una delle coppie di mediani più complete della categoria. Dopo l’infortunio del ventenne a Palermo, nella vittoriosa trasferta targata Luigi Canotto, il talento genovese, però, non ha più trovato molto spazio.

Ora sembra arrivato il momento di riprendersi in mano la zona nevralgica del campo, insieme a Mateusz Praszelik con Idriz Voca a fare da pendolo tra centrocampo e trequarti.

L’infortunio Lo sfortunato Canotto (per lui soltanto terapie nella giornata di ieri), uno dei pochi a salvarsi contro gli umbri, ma andato out per uno stiramento ai flessori che potrebbe portarlo a finire anzitempo il 2023, dovrebbe essere sostituito da Manuel Marras che, dopo il ko, è rientrato proprio nell’ultimo match riassaggiando il campo seppur subentrando a gara in corso.

Gennaro Tutino e uno tra Simone Mazzocchi e Aldo Florenzi (il primo dei due è favorito) completeranno il reparto avanzato. In difesa spazio al ritorno di Michael Venturi che, scontata la squalifica, tornerà ad affiancare Andrea Meroni, con diversi punti interrogativi sulle corsie laterali. Dipenderà molto dalle condizioni di Martino a destra il possibile rientro di D’Orazio sull’out opposto, con Cimino spettatore interessato pronto a prendersi una maglia.

Oggi è in programma una seduta pomeridiana.