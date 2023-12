Cosenza, missione Cittadella. Attenzione agli ex Pandolfi e Kornvig

Prosegue la marcia di avvicinamento del Cosenza alla sfida contro il Cittadella. Contrariamente ai lupi, reduci da due sconfitte consecutive contro Catanzaro e Ternana, i veneti sono in un grande periodo di forma. I granata, dopo il ko di Cremona a fine ottobre, hanno inanellato una serie di quattro vittorie consecutive. Nell’ordine, sono cadute Brescia, Palermo, Sudtirol e Feralpisalò. I ragazzi del tecnico Gorini non hanno alcuna intenzione di fermarsi, con l'allenatore veneto che si affiderà, ancora una volta, a Luca Pandolfi. Il classe 1998 vive un momento magico e con 3 gol e 1 assist negli ultimi 4 match di campionato, è risultato decisivo nella risalita dei suoi.

Strano il destino, considerando che proprio l’attaccante napoletano è passato dalla città dei bruzi praticamente senza lasciare traccia. Adesso che ha ritrovato la via del gol, venderà cara la pelle e sicuramente darà qualcosa in più, proprio contro i silani, per dimostrare cosa si sono lasciati scappare. Altro ex di turno, cui prestare attenzione, anche se dovrebbe partire dalla panchina, è il centrocampista Emil Kornvig. Insomma, due motivi in più per tenere alta la guardia contro un avversario che, comunque, non ha bisogno di presentazioni. Il Cittadella staziona stabilmente, da qualche anno a questa parte, nelle zone nobili della graduatoria di serie B. Attualmente è settimo con 25 punti, contro i 19 conquistati da Tutino e compagni che sono noni ma dopo l’ultimo turno hanno visto la zona playout pericolosamente avvicinarsi a -3, a causa soprattutto della grande ripresa del Lecco.

Precedenti. Tradizione piuttosto favorevole alla squadra rossoblù. Nelle ultime 7 partite al “Tombolato” la situazione è in perfetta parità: due vittorie a testa per Cittadella e Cosenza e tre pareggi, con differenza reti leggermente a favore dei padroni di casa (8-7). In generale, durante gli ultimi 14 incroci tra le due compagini, i veneti hanno vinto tre gare, mentre i silani sei. Cinque i pareggi. In questo caso differenza reti 16-13 appannaggio dei lupi. Il risultato più frequente è 1-1.

Report. La sessione di ieri ha visto il rientro in gruppo di Pietro Martino, reduce da un attacco influenzale, mentre ha proseguito con il lavoro differenziato Mattia Viviani. Domani seduta mattutina.

Programma gare. Intanto è stato reso noto il programma dalla prima alla nona di ritorno. Dal posticipo delle 16:15, domenica 14 gennaio a Cremona e allo stesso orario di sabato 20 con il Venezia, fino al derby con il Catanzaro di sabato 2 marzo allo stesso orario. In mezzo le gare con Sudtirol, Pisa, Modena e Lecco sempre sabato alle 14:00. Mentre venerdì 23 febbraio la Sampdoria farà visita al “Marulla” nell’anticipo delle 20:30, fortemente voluto dalla società silana che festeggerà, in quell’occasione, il 110. anno di storia (il club silano per l’occasione spera possa tornare agibile pure la tribuna B). Il mese si chiuderà a Parma, sempre in notturna alle 20:30, nel turno infrasettimanale di martedì 27.