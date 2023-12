Cosenza, non ci siamo: rossoblù ko (2-0) anche a Cittadella. Terzo ko di fila

CITTADELLA-COSENZA 2-0

Marcatori: 12’ pt Vita, 27’ pt Salvi.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati 6; Salvi 7, Pavan 6.5, Negro 6.5, Carissoni 7; Vita 7.5 (40’ st Kornvig sv), Branca 6, Carriero 6.5 (32’ st Mastrantonio sv); Cassano 7 (16’ st Tessiore 6); Pandolfi 6.5 (32’ st Magrassi sv), Pittarello 6 (16’ st Maiestrello 6). All.: Gorini.

Cosenza (4-4-2): Micai 6; Martino 5, Venturi 6, Meroni 6, D’Orazio 5 (13’ st Cimino 6); Marras 5 (4’ st Voca 5.5), Zuccon 5 (31’ st Crespi sv), Praszelik 5.5 (31’ st Florenzi sv), Mazzocchi 5; Tutino 5, Forte 5 (13’ st Zilli 5.5). All.: Caserta.

Arbitro: Bonacina di Bergamo 6.

Note: giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni, spettatori 3.156 di cui 474 ospiti. Ammoniti: D’Orazio, Praszelik, Zuccon, Branca, Cimino, Tessiore, Negro, Crespi. Angoli: 1-3. Recupero: 2’, 5’.

Terza sconfitta consecutiva per il Cosenza che, dopo i ko contro Catanzaro e Ternana, perde anche a Cittadella e sprofonda a metà classifica con “vista” playout. La musica non cambia in casa rossoblù rispetto alle ultime, deludenti, prestazioni. Dopo la, consueta, buona partenza con Forte che spreca sullo 0-0, infatti, i silani subiscono il gol di Vita e di fatto smettono di giocare. Il centrocampista granata al 12’ realizza su calcio di punizione (ingenuo fallo di Praszelik su Cassano). La partita potrebbe cambiare dieci minuti più tardi, ma l'arbitro non fischia per il dubbio contatto in area granata tra Pavan e Tutino. Al 27’ arriva il raddoppio del Cittadella grazie al primo gol in campionato di Salvi che, sugli sviluppi di un corner, sovrasta Forte e timbra il raddoppio. La ripresa si apre con l'infortunio di Marras (ricaduta dopo il ko muscolare da cui si era appena ripreso?), al suo post Voca. Il Cosenza ci prova: Castrati dice no a Mazzocchi e Voca, in mezzo la mano di Negro in area Cittadella ma Bonacina lascia proseguire (palla che sbatte prima sul piede del difensore). La squadra di Caserta non ne ha per provare a riaprire la gara, i padroni di casa si adeguano. Il risultato non cambia più e al triplice fischio finale ai lupi non resta che leccarsi le ferite.

Notte fonde per il Cosenza che non perdeva tre match di seguito da un anno. Era il dicembre 2022 quando la formazione all'epoca guidata da Viali, cadeva contro Venezia, Ascoli e Cagliari ritrovandosi ultimo il giorno di Santo Stefano. Il Cittadella, adesso terzo, non ne vinceva 5 di fila dal 2016.