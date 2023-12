Cosenza, pari dall'amaro in bocca con il Parma (in 10 dal 6'). Due pali e un gol annullato nel finale

Cosenza - Parma 0-0

Cosenza (3-5-2): Micai 6.5; Meroni 6.5 (44’ st Cimino sv), Venturi 6.5, Fontanarosa 6 (1’ st Sgarbi 6); Rispoli 6 (1’ st D’Orazio 6), Zuccon 6.5, Voca 6.5 (33’ st Viviani 6), Florenzi 6.5, Martino 6.5; Mazzocchi 6 (18’ st Forte 6), Tutino 6.5. All.: Caserta.

Parma (4-2-3-1): Chichizola 6; Hainaut 4, Osorio 6, Circati 6, Coulibaly 6.5; Estevez 6 (14’ st Hernani 6), Sohm 6.5 (14’ st Charpentier 5.5); Man 6 (35’ st Cyprien sv), Bernabé 6.5, Mihaila 5.5 (24’ st Partipilo 6); Bonny 5 (1’ st Delprato 6). All.: Pecchia.

Arbitro: Baroni di Firenze 6.5.

Note: giornata nuvolosa, terreno di gioco in buone condizioni. Espulsi: 6’ pt Hainaut per doppia ammonizione. Ammoniti: Voca. Fontanarosa, Circati, Sgarbi, Martino, Venturi, Florenzi, Bernabé. Recupero: 2’, 5’. Angoli: 5-4.

Alla vigilia, probabilmente, avrebbero firmato tutti, in casa Cosenza, per conquistare un punto contro la capolista Parma. Lo 0-0 del "Marulla", ha lasciato, invece, un po' di amaro in bocca alla squadra di Caserta. I due legni di Mazzocchi e Florenzi gridano vendetta, ma soprattutto a far crescere il rammaricato è aver giocato praticamente tutto il match in superiorità numerica. Il gol annullato nel finale a Tutino, ha chiuso il cerchio di una gara sembrata scritta per finire senza reti. Inizio choc per il Parma che perde Hainaut per doppia ammonizione al 6'. Due falli molto ingenui e partita in salita per i ducali che oggi compiono 110 anni. Voca ci prova dalla distanza al 21', ma senza fortuna. Sull'altro fronte Man si infila in un pertugio sulla destra e arriva fino alla porta rossoblù: solo un super intervento di Micai evita il peggio. Gli ospiti non si fanno intimorire dall'inferiorità numerica e premono. Micai salva su Sohm e Martino salva un gol praticamente fatto con Man che era già pronto a gonfiare la rete: decisivo il colpo di testa del terzino rossoblù. Brivido in area del Parma al 40': Zuccon dalla distanza ci prova ma coglie l'incrocio dei pali. Al 45' Voca disegna una traiettoria interessante che Mazzocchi, dalla sua mattonella, spedisce di poco alto con un colpo di testa.

Nella ripresa cambiano sia Caserta che Pecchia. L’allenatore del Cosenza preserva l’ammonito Fontanarosa (dentro Sgarbi) e cambia Rispoli con D’Orazio. Il Parma risponde con il difensore Delprato per un evanescente Bonny. Il Cosenza non ha un buon rapporto con i pali. Al 7’ Florenzi calcia al volo da posizione defilata e tocca la traversa. Man di testa mette i brividi a Micai al 20’ ma non trova la porta. La svolta sembrava essere arrivata a 3' dal novantesimo, ma il gol di Tutino sulla sfonda di Forte, è annullato per fuorigioco di Zuccon. Urlo strozzato in gol da parte del "Marulla". Le due compagini ci provano fino all'ultimo, ma il risultato non cambia più. Non bastano 5' di recupero per vedere una rete. I silani muovono la classifica dopo tre ko di fila, i ducali allungano sul Venezia.