Il Cosenza esce indenne da Bari. Pari a reti bianche al "San Nicola"

Bari - Cosenza 0-0

Bari (4-3-3): Brenno 6; Dorval 6.5, Di Cesare 6 (1’ st Zuzek 6), Vicari 6.5, Ricci 6; Maita 6 (31’ st Bellomo 6), Benali 6.5, Edjouma 6 (39’ st Acampora sv); Achik 6 (30’ st Aramu 6), Nasti 5 (39’ st Menez sv), Sibilli 5.5. All.: Marino.

Cosenza (3-5-2): Micai 6.5; Meroni 6.5, Venturi 7, Fontanarosa 6.5 (29’ st Sgarbi 6); Rispoli 6 (11’ st Cimino 6), Zuccon 6 (11’ st Calò 6), Praszelik 6, Florenzi 5.5 (1’ st Voca 6), Martino 6; Mazzocchi 7, Tutino 7 (39’ st Crespi sv). All.: Caserta.

Arbitro: Gualtieri di Asti 6.

Note: giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni, spettatori 17.646 di cui 1290 ospiti. Espulsi: 47’ st Praszelik per doppia ammonizione. Ammoniti: Di Cesare, Ricci, Benali, Florenzi, Achik, Nasti, Cimino, Sibilli. Angoli: 7-7. Recupero: 2’, 3’.

Finisce a reti inviolate il match tra due delle piazze regine del Sud Italia, Bari e Cosenza. Al "San Nicola" ha la meglio la paura per le due compagini che ci provano, ma certificano di essere convalescenti. Per la cronaca, avvio guardingo delle due squadre. Al 5' è Praszelik a scaldare i guantoni di Brenno, con un tiro dalla distanza. Dall'angolo successivo mischia in area biancorossa, ma Rispoli tira alto. Dalla parte opposta, uscita maldestra di Micai, ma Di Cesare virgola a porta vuota. Al 15' prima vera occasione del match: l'ex Nasti serve Achik che si presenta davanti a Micai, ma tira addosso al portiere rossoblù. Al 22' ci prova Benali, ma il suo tiro sugli sviluppi da calcio d'angolo, scheggia il palo alla destra del portiere silano. Tutino, al 28', prende una gomitata, in area dei galletti, sul naso da Ricci, ma il arbitro e Var ritengono il colpo involontario e lasciano correre. Minuto numero trentotto, altra buona chance per il Bari con il colpo di testa di Nasti (assist di Achik) deviato lateralmente da Micai. È l'ultima emozione del primo tempo. La ripresa si apre con un doppio tentativo di Mazzocchi: prima un tiro velenoso con Brenno che non si fa sorprendere, poi una splendida girata di poco a lato. Sul fronte opposto, Achik cincischia e spreca due ripartenze. Al 62' grande lavoro di Cimino a destra, cross per la testa di Mazzocchi deviata in angolo. Dalla bandierina va Calò che, al secondo tentativo, pennella per Fontanarosa ma il suo tentativo si spegne sul fondo. A tempo quasi scaduto Mazzocchi porta a spasso la difesa baresa ma tira di poco a lato. Dall'altra parte, Vicari di testa spedisce di poco a lato. C'è ancora tempo solo per vedere l'espulsione di Praszelik per doppio giallo, dopo un brutto fallo su Dorval. Un pareggio che può andare bene al Cosenza. La squadra rossoblù, in attesa di recuperare pedine importanti, torna a fare punti lontano in trasferta conquista il secondo punto consecutivo e mantiene le distanze dalla zona playout. Per il momento, dopo i tre ko di fila prima del Parma, può andare bene così. Martedì toccherà al Como nel boxing day del "Marulla".