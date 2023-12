Cosenza, lesione al tendine d'Achille per Martino: stagione finita per il terzino

Brutta tegola per il Cosenza. Gli accertamenti ai quali si è sottoposto in giornata Pietro Martino hanno evidenziato una lesione al tendine d'Achille del piede sinistro. Il terzino modenese si è fatto male nella gara di ieri pomeriggio contro il Como. Il giocatore, pertanto, nei prossimi giorni sarà sottoposto ad intervento chirurgico e potrebbe avere già salutato la stagione. I tempi di recupero in questi casi sono variabili tra i 4 e i 6 mesi. Una stagione molto sfortunata per l'ex Foggia che aveva già saltato parte del campionato a causa della frattura del malleolo in occasione del match della prima giornata contro l'Ascoli.

I rossoblù dovranno intervenire sul mercato per coprire l'assenza. La gravità del suo infortunio era già stato anticipato da Fabio Caserta nella conferenza stampa successiva al confronto casalingo perso contro i lariani.