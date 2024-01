Cosenza, prova d’appello per Caserta

Le ultime riflessioni intorno a Fabio Caserta si concluderanno oggi, ma ad otto giorni di distanza dalla sconfitta del 26 dicembre contro il Como e a poche ore dalla ripresa degli allenamenti appare sempre più improbabile un ribaltone al timone della guida tecnica. Le analisi non si danno ancora per concluse ma, salvo inimmaginabili tsunami, l’allenatore di Melito Porto Salvo dirigerà la seduta con cui il Cosenza riprenderà a lavorare in questo 2024.

Rispetto a quanto si era diffuso in un primo momento, il gruppo silano si radunerà questa sera in città e svolgerà la sessione inaugurale del nuovo anno soltanto domani. Caserta avrà dieci giorni di tempo per risolvere i nodi che si sono accumulati al pettine nelle ultime settimane del 2023.

Dopo la flessione che ha fatto precipitare i rossoblù ad un solo punto dalla zona playout, la pressione intorno alla figura dell’allenatore rimane molto alta. In una fase delicata e dopo le valutazioni appena compiute in via degli Stadi, le prossime partite contro Cremonese e Venezia potrebbero essere seguite da ulteriori riflessioni. La posizione dell’ex Benevento, messa già in discussione dopo la sconfitta con il Cittadella quando dalla bocca del direttore sportivo Roberto Gemmi non è giunta una difesa a spada tratta, è stata indebolita ancor di più da quanto filtrato in seguito al kappaò interno con cui la squadra bruzia ha chiuso il girone d’andata. Una spada di Damocle continuerà a pendere sulle spalle del tecnico, che per uscire dall’angolo avrà bisogno di raccogliere risultati positivi e della coesione del gruppo.

Alleato di Caserta potrebbe diventare il calciomercato, scattato ufficialmente ieri, a patto però che il Cosenza riesca a concretizzare qualche operazione importante in breve tempo. L’esigenza maggiore è sulle corsie basse di difesa. Se non dovessero giungere rinforzi entro il confronto dello “Zini”, toccherà ad uno tra Rispoli e Cimino sull’out destro e D’Orazio a sinistra. Per il match contro l’attrezzata compagine lombarda, poi, torneranno a disposizione pure Aldo Florenzi e Mateusz Praszelik, assenti nel “Boxing day” perché squalificati.

A prescindere dal mercato, potrebbero esserci quindi dei volti nuovi nell’undici di partenza. Nella linea mediana si aspetta anche il ritorno di Federico Zuccon, escluso al calcio d’inizio contro i lariani. A questi, poi, si aggiungerà Manuel Marras. L’attaccante esterno di Genova è rientrato in campo nel secondo tempo dell’ultimo turno del girone d’andata ed ora avrà poco più di una settimana di tempo per tornare al top. Da valutare, infine, le condizioni di Luigi Canotto, che è fuori dalla partita contro la Ternana in poi. A prescindere, comunque, dal mercato sarà un Cosenza rivoluzionato.