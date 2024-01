Cosenza, un tabù da spezzare. Impresa ardua sul campo della Cremonese

Un tabù da spezzare nel primo confronto dell’anno solare per il Cosenza. I silani, da quando sono tornati in serie B nel 2018, non hanno mai vinto la prima gara del nuovo anno. L’avvio non è mai stato positivo per i rossoblù. Non avranno vita facile neppure in questa circostanza perché ad attenderli, tra nove giorni ci sarà la Cremonese, quinta in graduatoria a causa dello scivolone rimediato prima della sosta al “Barbera” di Palermo.

I grigiorossi, malgrado ciò, sono una delle compagini più attrezzate della serie cadetta e allo “Zini” tenteranno di mettere prontamente le cose a posto contro Meroni e compagni. La squadra di Stroppa ha confermato le sue qualità mercoledì sera pure in Coppa Italia, battuta dalla Roma di José Mourinho soltanto nei minuti finali di una gara nella quale si era portata in vantaggio nella prima frazione di gioco con una marcatura di Tsadjout. Per strappare un risultato positivo, pertanto, il Cosenza dovrà compiere la partita perfetta.

Difficoltà all'esordio. Una prestazione contraria a quanto fatto vedere nel nuovo anno solare nelle tornate precedenti. Nelle cinque stagioni scorse, infatti, i Lupi hanno steccato la prima, raccogliendo soltanto due pareggi e tre sconfitte. Nella stagione 2022-2023, contro il Benevento, i rossoblù hanno ottenuto sui titoli di coda un pari con la rete di Vaisanen (1-1) mentre nel campionato del ritorno in B hanno bloccato in casa l’Ascoli per 0-0 (entrambe le sfide disputate al “Marulla”). Negativi gli altri precedenti: sconfitta sempre contro i marchigiani (1-3) nel 2022 e kappaò pure nel 2021 contro l’Empoli (1-3) e nel 2020 contro il Crotone (0-1). Per incontrare l’ultimo successo nel primo match dell’anno solare bisogna risalire al 2018. Quella volta, in serie C, il Cosenza ha piegato il Matera per 2-1 con le reti di Pascali e Corsi (Dugandzic nel finale per gli ospiti). È necessario procedere ancora all’indietro per recuperare anche l’ultima vittoria esterna all’alba del nuovo anno. L’acuto più fresco in questo caso è relativo al 2-1 ottenuto in casa dell’Ischia Isola Verde nel 2016. Affermazione centrata con le reti di Tedeschi ed Arrigoni, intervallate dal momentaneo pari campano ad opera del reggino Porcino.

Ripresa. Il gruppo silano, intanto, ieri ha ripreso gli allenamenti dopo la sosta. Gli uomini di Caserta hanno svolto una doppia seduta. In mattinata, Meroni e soci si sono ritrovati al “Marulla” e hanno svolto un’esercitazione di forza in palestra, proseguendo poi l’attività sul prato del centro sportivo “Real Cosenza” con navette e conclusioni. Nel pomeriggio, riscaldamento tecnico situazionale e poi concentrazione posta sui possessi per concludere successivamente con partite a teme e una sfida finale. Hanno lavorato a parte Canotto, già fermo prima della sosta, e Cimino. La pattuglia cosentina si ritroverà questo pomeriggio per una nuova sessione.