Cosenza, settimana chiave su tre fronti

Una settimana chiave su tre fronti per il Cosenza. Cominciano sette giorni molto importanti per i rossoblù, impegnati a riscattare un ultimo tratto di 2023 in picchiata. I silani, contro la Cremonese, hanno bisogno di punti per essere sicuri di non finire in zona playout. La quintultima posizione della graduatoria è distante appena una lunghezza. Meroni e soci non possono più rilassarsi.

Panchina

Sarà ovviamente una gara molto delicata per Fabio Caserta. L’allenatore reggino è stato oggetto di lunghe discussioni ai piani alti del club di via degli Stadi. Dopo il kappaò di Santo Stefano contro il Como e fino ai primissimi giorni di gennaio, la sua posizione è rimasta appesa ad un filo. Alla fine, però, il Cosenza non ha cambiato. L’ex Benevento è rimasto al timone dello spogliatoio e il 4 gennaio ha ricominciato a dirigere gli allenamenti. La fiducia nei suoi confronti non è più quella di inizio campionato e dunque potrebbe bastare un’altra goccia per portare il vaso a traboccare. Il ritardo della vittoria (manca dall’11 novembre) ha creato una forte cappa sulla testa di Caserta.

Mercato

La settimana comincerà con l’ufficialità dell’arrivo di Michele Camporese. Il difensore di Tirrenia è il calciatore individuato dal direttore sportivo Roberto Gemmi per rinforzare il pacchetto arretrato e aggiungere esperienza nell’ultima linea davanti a Meroni. I silani ripetono, dunque, una mossa molto simile a quella tentata da Roberto Goretti a gennaio 2022: il perugino decise di puntare forte sul centrale, in quel momento al Pordenone, per puntellare la difesa ed il toscano rispose sul terreno di gioco fornendo prestazioni sufficienti e soprattutto un inaspettato contributo offensivo (5 gol in 15 partite). Questa volta giungerà a titolo definitivo (contratto fino a giugno 2025) con l’obiettivo di riscattare una prima parte di campionato trascorsa quasi interamente fuori dal terreno di gioco.

La ricerca di Gemmi però non si fermerà qui. L’obiettivo del ds è quello di fornire quanto prima pure un terzino mancino, settore del campo nel quale sono emerse delle fragilità. Il giocatore miglior posizionato sull’agenda del napoletano è Gianluca Frabotta, in uscita dal Bari. La trattativa proseguirà nei prossimi giorni ma sullo sfondo rimangono alcune piste alternative. Una di queste è rappresentata dal 27enne austriaco Maximilian Ullmann del Venezia.

PuntiIl Cosenza sente l’esigenza di scuotersi in classifica. La sfida dello “Zini” di domenica sarà la prima di tre partite che condurranno alla fine di gennaio: Cremonese, appunto, e successivamente Venezia e Sudtirol. Nove punti in palio. Accaparrarsene un buon numero consentirebbe ai Lupi di avvicinarsi in maniera tangibile alla salvezza. Non sarà certamente semplice ma i rossoblù hanno bisogno di una progressione veloce per ritrovare le sicurezze di inizio campionato, quelle costruite intorno al tris conseguito in rapida sequenza contro Palermo, Pisa e Lecco (tra la prima e la seconda è giunta proprio una sconfitta contro i grigiorossi).