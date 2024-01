Cosenza, intoppo per il ritorno di Camporese: ecco perché è stata congelata l'operazione di mercato

Si sarebbe dovuto registrare il “welcome back” di Michele Camporese, in realtà la giornata di ieri ha segnato una pesante frenata sul suo ritorno in riva al Crati. Da via degli Stadi emerge poco, tuttavia, sembrerebbero essere sorti dei dubbi in merito all’esito delle visite mediche sostenute, nelle scorse ore a Roma, dal difensore toscano. Operazione, pertanto, congelata.

A stretto giro si comprenderà adesso se il suo ingaggio potrà essere formalizzato oppure se la trattativa salterà definitivamente. In quest’ultima ipotesi, il valzer dei contatti del direttore sportivo Roberto Gemmi per aggiungere un centrale alla rosa tornerebbe ad una delle caselle iniziali.

L’innesto di Camporese accelererebbe i tempi di ambientamento dal momento che il calciatore cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina conosce già la città, avendo già militato con la maglia del Cosenza durante il soggiorno ai piedi della Sila di Pierpaolo Bisoli. Il direttore sportivo napoletano, intanto, prova ad avanzare pure nelle altre posizioni individuate per potenziare l’organico.

In entrata e in uscita dovrebbero essere varie le figure che parteciperanno alle “sliding doors” che si produrrà da qui a fine mercato nello spogliatoio rossoblù. Chi sembra destinato invece a rimanere anche nella seconda parte di campionato, malgrado il poco spazio ricevuto fino a questo momento, è Valerio Crespi. L’attaccante romano classe 2004 è sbarcato in estate dalla Lazio, club con cui ha precedentemente rinnovato il suo accordo, siglando una nuova intesa fino a giugno 2027. L’ex bomber della Primavera biancoceleste ha partecipato ad otto partite di campionato ma si è dovuto spesso accontentare di piccoli ritagli di tempo.

La sua partecipazione maggiore rimane quella del 4 novembre scorso contro la Feralpisalò, sfida nella quale ha giocato complessivamente 27 minuti. Il club del presidente Eugenio Guarascio, tuttavia, sembra voler continuare a puntare su di lui. Confida che la crescita del giovane attaccante possa proseguire nei prossimi mesi. Da parte del ragazzo c’è grande predisposizione al lavoro e allo stesso tempo consapevolezza delle gerarchie presenti nel settore offensivo. Una presa di coscienza con cui, pochi mesi fa, si è approcciato alla cadetteria fin da quando ha dato il suo sì al trasferimento in prestito. La ricomposizione della struttura tecnica potrebbe comunque favorirlo, facendogli guadagnare un po’ di spazio in più, sicuramente utile al suo sviluppo.

Ripresa

La squadra di Fabio Caserta nella giornata di ieri ha cominciato a lavorare in vista della partita di domenica pomeriggio contro la Cremonese. I silani hanno svolto l’attivazione motoria al “Delmorgine”. Il gruppo ha poi eseguito tre blocchi di possesso palla alternati a blocchi di corsa, come ha fatto sapere la società mediante il solito report giornaliero. Hanno proseguito nei rispettivi lavori differenziati Cimino e Canotto. Il collettivo rossoblù svolgerà una nuova sessione questa mattina.

Nel frattempo, nella giornata di ieri è scattata la prevendita per i tagliandi del settore ospiti dello “Zini” (2436 posti a disposizione). I supporter cosentini si preparano al primo esodo del nuovo anno solare. Presente, come al solito, una folta rappresentanza di fuorisede trapiantati al nord come è accaduto in tutte le trasferte sostenute della formazione rossoblù nelle partite del girone d’andata.